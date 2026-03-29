Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:15, 28 марта 2026

На всей территории Украины прозвучала воздушная тревога

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Сирены воздушной тревоги заработали на всей территории Украины. Об этом говорят данные онлайн-карты, которую ведет украинское министерство цифровой трансформации.

Как уточняется, изначально сигнал воздушной тревоги фиксировался в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

В 22:00 (по московскому времени — прим. «Ленты.ру») сирены зазвучали и в Киеве. Через минуту их включили на территории всех регионов страны.

Вечером 28 марта стало известно, что ВСУ атаковали Крым. По данным Минобороны, украинские беспилотники также попытались ударить по Московскому региону, Белгородской, Курской и Тульской областям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Важнейший» самолет США оказался поврежден при ударе Ирана

    Иран разрешил проход через Ормузский пролив десяткам судов одной страны

    На всей территории Украины прозвучала воздушная тревога

    Российские депутаты вылетели из Вашингтона

    В США испугались «критических» последствий войны с Ираном

    В России резко раскритиковали два требования Зеленского

    Самолет США объявил чрезвычайное положение во время полета

    Украинский журналист высмеял новость о падении НЛО в Польше

    Чемпионка UFC ответила отказавшемуся считать ММА подходящим спортом для женщин

    Стало известно об ударе «Кинжалами» по аэродрому ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok