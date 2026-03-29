На всей территории Украины прозвучала воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Сирены воздушной тревоги заработали на всей территории Украины. Об этом говорят данные онлайн-карты, которую ведет украинское министерство цифровой трансформации.

Как уточняется, изначально сигнал воздушной тревоги фиксировался в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

В 22:00 (по московскому времени — прим. «Ленты.ру») сирены зазвучали и в Киеве. Через минуту их включили на территории всех регионов страны.

Вечером 28 марта стало известно, что ВСУ атаковали Крым. По данным Минобороны, украинские беспилотники также попытались ударить по Московскому региону, Белгородской, Курской и Тульской областям.

