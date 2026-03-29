BZ: Украина не оправдала ожиданий как кандидат в члены Евросоюза

Украина не выполнила более десяти требования для вступления в Европейский союз (ЕС), чем сильно разочаровала европейцев. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

В статье отмечается, что ведущие европейские политики преждевременно хвалили Киев, в частности, глава евродипломатии Кая Каллас заявляла о «значительном прогрессе» Украины на пути к членству в ЕС. Однако независимые исследовательские институты и центры более критично оценивают усилия Киева, пишет издание.

«ЕС потребовал, чтобы Специальной антикоррупционной прокуратуре наконец разрешили расследовать коррумпированных "слуг народа". Но результата нет. То же самое касается критикуемой ЕС практики Украины автоматически прекращать судебные разбирательства против подозреваемых в коррупции после истечения сроков предварительного расследования — карт-бланш для бюджетных воров. (...) Это придает Украине образ мафиозного государства», — указывает BZ.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский использует членство страны в ЕС в качестве козыря на выборах главы государства, в случае если они состоятся.