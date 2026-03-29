Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:04, 29 марта 2026Мир

На Западе рассказали о разочаровавшем Европу провале Украины

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aziz Karimov / Globallookpress.com

Украина не выполнила более десяти требования для вступления в Европейский союз (ЕС), чем сильно разочаровала европейцев. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

В статье отмечается, что ведущие европейские политики преждевременно хвалили Киев, в частности, глава евродипломатии Кая Каллас заявляла о «значительном прогрессе» Украины на пути к членству в ЕС. Однако независимые исследовательские институты и центры более критично оценивают усилия Киева, пишет издание.

«ЕС потребовал, чтобы Специальной антикоррупционной прокуратуре наконец разрешили расследовать коррумпированных "слуг народа". Но результата нет. То же самое касается критикуемой ЕС практики Украины автоматически прекращать судебные разбирательства против подозреваемых в коррупции после истечения сроков предварительного расследования — карт-бланш для бюджетных воров. (...) Это придает Украине образ мафиозного государства», — указывает BZ.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский использует членство страны в ЕС в качестве козыря на выборах главы государства, в случае если они состоятся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok