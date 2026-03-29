Названы условия для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Советник Гаргаш: Иран должен выплатить компенсации странам Персидского залива

Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш назвал условия для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. На эту тему он высказался в своем аккаунте в социальной сети Х.

Во-первых, по словам Гаргаша, необходимы гарантии безопасности, которые подразумевают закрепление принципа ненападения. Во-вторых, Иран должен выплатить компенсации странам Персидского залива, подчеркнул он.

Что касается последнего пункта, свою позицию государственный деятель объяснил тем, что Тегеран наносил удары по гражданским и жизненно важным объектам, а также по мирному населению.

Ранее политолог Джон Миршаймер заявил, что план США по проведению быстрой операции против Ирана провалился. В результате Вашингтон ввязался в затяжной конфликт, добавил он.