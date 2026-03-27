В США заявили о провале плана по проведению быстрой операции против Ирана

Миршаймер: США не удалось провести быструю операцию против Ирана

США оказались в затяжном конфликте, потому что не смогли быстро одержать победу над Ираном. При этом почти все козыри находятся в руках Исламской Республики, считает американский политолог Джон Миршаймер. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

По его мнению, Вашингтон и Тель-Авив рассчитывали шокировать иранцев и «обезглавить» режим в стране, однако для этого необходимо было действовать быстро и решительно. В итоге сделать этого не получилось. «Мы попали в затяжной конфликт <…>. Я думаю, многие не до конца осознают это, но в затяжной борьбе почти все козыри в руках иранцев», — сказал эксперт.

Он пояснил, что Исламская Республика может оказывать сильное влияние на международную экономику. Кроме того, Иран может использовать в качестве рычага давления страны Персидского залива и атаки по Израилю.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что Иран пока не ответил на американский план по урегулированию конфликта, состоящий из 15 пунктов.