Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:42, 27 марта 2026Мир

В США заявили о провале плана по проведению быстрой операции против Ирана

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

США оказались в затяжном конфликте, потому что не смогли быстро одержать победу над Ираном. При этом почти все козыри находятся в руках Исламской Республики, считает американский политолог Джон Миршаймер. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

По его мнению, Вашингтон и Тель-Авив рассчитывали шокировать иранцев и «обезглавить» режим в стране, однако для этого необходимо было действовать быстро и решительно. В итоге сделать этого не получилось. «Мы попали в затяжной конфликт <…>. Я думаю, многие не до конца осознают это, но в затяжной борьбе почти все козыри в руках иранцев», — сказал эксперт.

Он пояснил, что Исламская Республика может оказывать сильное влияние на международную экономику. Кроме того, Иран может использовать в качестве рычага давления страны Персидского залива и атаки по Израилю.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что Иран пока не ответил на американский план по урегулированию конфликта, состоящий из 15 пунктов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok