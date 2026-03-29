09:26, 29 марта 2026

Мерцу указали на недальновидность из-за его слов о России

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Markus Schreiber / AP

Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о продолжении конфликта на Украине до экономического истощения России являются примером недальновидности политика. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Я считаю Мерца крайне заблуждающимся лидером, неспособным понять реальность, как его действия на самом деле усугубляют страдания украинцев и одновременно контрпродуктивны для Европы. Тот, кто призывает к экономическому коллапсу России, требует ядерного ответа», — высказался политик.

Мема подчеркнул, что по логике Мерца конфликт далек от завершения, поскольку Россия получает дополнительные доходы от цен на энергоносители. Он также призвал европейских политиков работать совместно с Москвой для завершения конфликта на Украине дипломатическим путем.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о восстановлении отношений с Евросоюзом. Также российский лидер обратился к главе МИД Сергею Лаврову с просьбой «поделиться соображениями» о том, как Москве стоит выстраивать свою политику на европейском треке.

