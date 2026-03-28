Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:13, 28 марта 2026Мир

В Европе встревожились после одного заявления Путина

AD: Слова Путина об отношениях РФ и Европы обнажили противоречивую политику ЕС
Марина Совина
Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Слова президента России Владимира Путина о кризисе в отношениях с государствами Европы обнажили их противоречивую политику. Такое мнение выразило итальянское издание L'AntiDiplomatico (AD).

Как отмечается в статье, поддерживая продолжительное противостояние с РФ, Европа сталкивается с проблемами в экономической и промышленной сферах. «Заявления Владимира Путина о "кризисе" в отношениях между Москвой и континентом вписываются в этот контекст, но также поднимают неудобный вопрос: кто действительно платит самую высокую цену за разрыв отношений», — пишет издание.

«Некоторые страны заигрались». Москва представила ответ на угрозы Запада «теневому флоту» России. В чем он заключается?
Рубио и Каллас устроили перепалку из-за России. Почему госсекретарь США повысил голос и что припомнила ему глава евродипломатии?
Кроме того, отмечает L'AntiDiplomatico, Европа продолжает поддерживать Украину без ясного плана по завершению конфликта, в то время как усугубляющийся экономический кризис наносит удары «в самое сердце европейской экономики». «Европа выступает за продолжение противостояния, при этом страдая от самых тяжелых его последствий, не располагая собственными инструментами для их преодоления», — подчеркивается в материале.

Ранее Путин заявил, что российско-европейские отношения сейчас находятся в кризисе, но Москва никогда не отказывалась от их восстановления. Также лидер РФ обратился к главе МИД Сергею Лаврову с просьбой «поделиться соображениями» о том, как Москве стоит выстраивать свою политику на европейском треке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok