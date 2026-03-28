AD: Слова Путина об отношениях РФ и Европы обнажили противоречивую политику ЕС

Слова президента России Владимира Путина о кризисе в отношениях с государствами Европы обнажили их противоречивую политику. Такое мнение выразило итальянское издание L'AntiDiplomatico (AD).

Как отмечается в статье, поддерживая продолжительное противостояние с РФ, Европа сталкивается с проблемами в экономической и промышленной сферах. «Заявления Владимира Путина о "кризисе" в отношениях между Москвой и континентом вписываются в этот контекст, но также поднимают неудобный вопрос: кто действительно платит самую высокую цену за разрыв отношений», — пишет издание.

Кроме того, отмечает L'AntiDiplomatico, Европа продолжает поддерживать Украину без ясного плана по завершению конфликта, в то время как усугубляющийся экономический кризис наносит удары «в самое сердце европейской экономики». «Европа выступает за продолжение противостояния, при этом страдая от самых тяжелых его последствий, не располагая собственными инструментами для их преодоления», — подчеркивается в материале.

Ранее Путин заявил, что российско-европейские отношения сейчас находятся в кризисе, но Москва никогда не отказывалась от их восстановления. Также лидер РФ обратился к главе МИД Сергею Лаврову с просьбой «поделиться соображениями» о том, как Москве стоит выстраивать свою политику на европейском треке.