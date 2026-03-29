Офис телеканала Al Araby в Иране подвергся обстрелу

18:50, 29 марта 2026

Телеканал Al Araby назвал обстрел офиса в Иране нарушением международного права
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Телеканал Al Araby заявил, что его офис, располагающийся в Иране, подвергся обстрелу. Об этом сказано на официальном сайте вещателя.

Телеканал осудил обстрел своего офиса в Тегеране и назвал случившееся нарушением международного права, поскольку журналисты были подвергнуты опасности. Корреспондент Хазем Каллас уточнил, что удар был в 14:45 по местному времени. Внезапный обстрел, по его словам, произошел во время прямой трансляции.

Журналист добавил, что спасательные бригады Иранского Красного Полумесяца и службы гражданской обороны уже через несколько минут были у здания. В настоящее время происходит разбор завалов. В заключение Каллас отметил, что некоторые помещения не пострадали, но, несмотря на это, здание может окончательно разрушиться, поэтому использовать его нельзя.

Ранее американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис высказался по поводу операции США и Израиля против Ирана. Он назвал ее ошибкой, за которую придется платить кровью американцев.

