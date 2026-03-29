Подозреваемые в убийстве специалиста по связям Африки и России ответят перед судом

Подозреваемые в убийстве Груздя предстанут перед судом в ЮАР 30 марта

Подозреваемые в убийстве руководителя программы по Африканскому управлению и дипломатии Южноафриканского института международных отношений (SAIIA), специалиста по связям Африки и РФ Стивена Груздя предстанут перед судом. Об этом сообщает РИА Новости.

В убийстве Груздя подозреваются пять человек. Заседание пройдет в суде Йоханнесбурга, в Южно-Африканской Республике (ЮАР), 30 марта.

Груздь был похищен 27 марта. Полиция перехватила и задержала машину предполагаемых преступников в ночь на субботу, 28 марта.

29 марта в Южноафриканском институте международных отношений подтвердили сообщения о гибели Груздя.