В ЮАР похитили и убили специалиста по связям Африки и России

Руководитель программы по Африканскому управлению и дипломатии Южноафриканского института международных отношений (SAIIA), специалист по связям Африки и РФ Стивен Груздь был похищен и убит в ЮАР группой преступников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на институт.

«С глубокой скорбью сообщаем о безвременной кончине Стивена Груздя, руководителя программы по Африканскому управлению и дипломатии SAIIA», — сообщили коллеги ученого.

О пропаже Груздя стало известно в пятницу, 27 марта. Сообщалось, что полиция смогла перехватить предполагаемую машину преступников в ночь на субботу в районе Джеппестаун. В результате задержали пятерых подозреваемых, один из которых рассказал об убийстве и показал, где лежит тело. Расследование продолжается.

В феврале появились новые подробности о похищении сыновей украинских криминальных авторитетов. Уточнялось, что наследнику Игорю Комарову отрубили фаланги пальцев.