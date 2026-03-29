Политолог Ткаченко: Финские власти не хотят следовать курсу оголтелой русофобии

Финские власти, в отличие от Прибалтики, не хотят следовать курсу оголтелой русофобии. Поэтому Хельсинки выражает недовольство упавшим на территории страны украинским дроном, заявил в интервью изданию «Взгляд» политолог Станислав Ткаченко.

Однако, по словам эксперта, ожидать публичного порицания Киева тоже не стоит.

«Финны вступили в НАТО, чтобы продемонстрировать свое дистанцирование от России и спрятаться под американский "зонтик". Но, в отличие от прибалтов, которые живут крайней формой русофобии, имеют совсем другие амбиции», — сказал Станислав Ткаченко..

По его словам, финны предпочли бы создавать образ страны, ведущей «осторожную и даже взвешенную политику». И именно поэтому Хельсинки не выражает безоговорочную поддержку Украине.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что упавший на территории страны беспилотник принадлежал Украине. Он добавил, что какая-либо военная угроза для Финляндии отсутствует. Стубб также сообщил, что специалисты продолжают расследовать инциденты с беспилотниками.