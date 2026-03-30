21:49, 29 марта 2026Мир

Президент Финляндии подтвердил падение украинского дрона на территории страны

Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Александр Стубб. Фото: Markku Ulander / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что упавший на территории страны беспилотник принадлежал Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

«Этим утром дроны проникли на финскую территорию. Было подтверждено, что один из беспилотников был украинского происхождения», — написал политик. Он добавил, что какая-либо военная угроза для Финляндии отсутствует. Стубб также сообщил, что специалисты продолжают расследовать инциденты с беспилотниками.

Ранее стало известно, что неопознанный летающий объект упал в финском городе Коувола, никто в результате инцидента не пострадал. Позже премьер-министр Финляндии Петтери Орпо рассказал, что на территории страны, вероятно, упали украинские беспилотники.

