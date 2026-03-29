Додик: НАТО на Балканах планировала нападение на Россию

Страны Североатлантического альянса на Балканах в ходе развала Югославии отрабатывали планируемое нападение на Россию. Об этом заявил бывший президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик в беседе с РИА Новости.

«Здесь они отрабатывали то, что сейчас пытаются сделать на Украине, — прорваться дальше в Россию, добраться до ее ресурсов и разделить Россию, как они давно планировали», — сказал он.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что если бы столкновение России и альянса произошло прямо сейчас, то последний вышел бы из него победителем. По его словам, блок является достаточно сильным, чтобы Россия не стала пытаться напасть на него.