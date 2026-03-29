Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:15, 29 марта 2026Мир

Раскрыт план НАТО по нападению на Россию

Додик: НАТО на Балканах планировала нападение на Россию

Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Страны Североатлантического альянса на Балканах в ходе развала Югославии отрабатывали планируемое нападение на Россию. Об этом заявил бывший президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик в беседе с РИА Новости.

«Здесь они отрабатывали то, что сейчас пытаются сделать на Украине, — прорваться дальше в Россию, добраться до ее ресурсов и разделить Россию, как они давно планировали», — сказал он.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что если бы столкновение России и альянса произошло прямо сейчас, то последний вышел бы из него победителем. По его словам, блок является достаточно сильным, чтобы Россия не стала пытаться напасть на него.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД сделали заявление из-за действий спецслужб США. На россиян активизировали «охоту» по всему миру

    Мадуро выступил с обращением из американской тюрьмы

    Дмитриев поиронизировал над Каллас из-за ее спора с Рубио о России

    ВСУ нашли объяснение существенным потерям у Сум

    Дмитриев поддержал столкнувшуюся с критикой за встречу с делегацией Госдумы конгрессвумен

    Фанаты назвали сборную Украины по футболу убожеством за непопадание на чемпионат мира

    Раненых утку и сову спасли в Москве

    Пленный рассказал о массовой гибели пропавших без вести солдат ВСУ

    В Германии назвали условие потери власти Мерцем

    Инвестор раскрыла ведущие к переплате по кредитным картам уловки банка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok