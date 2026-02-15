Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:10, 15 февраля 2026Мир

Рютте назвал победителя в прямом столкновении России с НАТО

Генсек Рютте: НАТО выйдет победителем в случае прямого конфликта с РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Michael Probst / AP

Если бы столкновение России и блока НАТО произошло прямо сейчас, то последний вышел бы из него победителем. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, его слова приводит Reuters.

Рютте отметил, что НАТО является достаточно сильным, чтобы Россия не стала пытаться на него нападать.

«Мы выиграем любую битву с Россией, если они нападут на нас сейчас, и мы должны убедиться, что через два, четыре, шесть лет ситуация останется прежней», — сказал Рютте.

Ранее подполковник Вооруженных сил Украины Максим Жорин заявил, что ряд стран НАТО запретили своим военным участвовать в боевых действиях и приближаться к линии соприкосновения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Володин ответил на заявление Зеленского о возрасте Путина

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    США сообщили хорошую новость о переговорах по Украине

    В МИД назвали инструмент противостояния Запада с Россией

    В России нашли регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке

    В МИД РФ заявили о повышенном внимании к отношениям Армении и Запада

    Отец Гуменника призвал радоваться шестому месту сына на Олимпиаде

    Мощнейший удар ФАБ-3000 по пятиэтажной казарме ВСУ сняли на видео

    В МИД высказались об ударах по Украине в день голосования в случае выборов

    ВСУ 31 раз за сутки обстреляли российский регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok