Рютте назвал победителя в прямом столкновении России с НАТО

Генсек Рютте: НАТО выйдет победителем в случае прямого конфликта с РФ

Если бы столкновение России и блока НАТО произошло прямо сейчас, то последний вышел бы из него победителем. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, его слова приводит Reuters.

Рютте отметил, что НАТО является достаточно сильным, чтобы Россия не стала пытаться на него нападать.

«Мы выиграем любую битву с Россией, если они нападут на нас сейчас, и мы должны убедиться, что через два, четыре, шесть лет ситуация останется прежней», — сказал Рютте.

Ранее подполковник Вооруженных сил Украины Максим Жорин заявил, что ряд стран НАТО запретили своим военным участвовать в боевых действиях и приближаться к линии соприкосновения.

