01:09, 29 марта 2026Мир

Раскрыты новые данные о пораженных США целях в войне с Ираном

CENTCOM: США поразили более 11 тысяч целей в рамках операции в Иране
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Toby Shepheard / Reuters

Американское командование отчиталось о новом общем количестве пораженных целей на фоне войны с Ираном. Об этом сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

Как отмечается, Соединенные Штаты поразили более 11 тысяч целей, включая свыше 150 поврежденных или уничтоженных кораблей. Кроме того, как уточняет командование, Военно-воздушные силы американцев совершили более 11 тысяч боевых вылетов.

Ранее телеканал CNN отмечал, что около 290 военных США пострадали за время войны с Ираном. Между тем, 255 из них уже якобы вернулись в строй.

