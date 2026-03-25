Опубликованы новые данные о количестве пострадавших военных США в войне с Ираном

CNN: Около 290 военных США пострадали за время войны с Ираном

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Около 290 военных США пострадали за время войны с Ираном. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Центрального командования (CENTCOM) американских вооруженных сил.

Отмечается, что 255 из них вернулись в строй.

Ранее официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфакари заявил, что Иран начнет вести переговоры с США исключительно по своей собственной инициативе.

Также пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США не будут сокращать масштабы военной операции против Ирана в период контактов с ним.