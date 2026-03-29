16:49, 29 марта 2026Путешествия

Россиян перестали выпускать из Таиланда из-за популярных корзин с фруктами

Екатерина Ештокина
Фото: kyrien / Shutterstock / Fotodom

Жителей России перестали выпускать из Таиланда из-за популярных корзин с фруктами. Информацию публикует Telegram-канал Shot.

По данным издания, жительница Владивостока Александра (фамилия неизвестна) перед вылетом из Пхукета решила купить манго и папайю, чтобы полакомиться экзотическими фруктами уже дома. Продавец сложил товары в корзину, с которой женщина прибыла в аэропорт.

Однако на регистрации сотрудник аэропорта не пустил россиянку на рейс, заявив, что корзина слишком габаритная и не соответствует нормам провоза багажа. При этом другие пассажиры прошли на борт с большими по размеру сумками и чемоданами.

В результате Александра с подругой разложили фрукты по рюкзакам и пакетам. Пройдя в свободную зону, женщины увидели несколько корзин с плодами у других путешественников.

Ранее в марте россиян предупредили о росте цен в Таиланде фразой «подорожает все». Отдыхающие в стране Азии россияне рассказали, что топливный кризис стал неприятным сюрпризом для них.

