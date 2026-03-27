10:40, 27 марта 2026

Россиян предупредили о росте цен в Таиланде фразой «подорожает все»

Траты туристов в Таиланде вырастут на 15-20 процентов из-за топливного кризиса
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Российских туристов предупредили о росте цен из-за топливного кризиса в Таиланде фразой «подорожает все». Об этом пишет издание Baza.

Отдыхающие в стране Азии россияне рассказали, что топливный кризис стал неприятным сюрпризом для них. Уточняется, что в Таиланде дизель подорожал на 18 процентов, а бензин — на 14-22 процента. Многие из соотечественников, узнав о повышении цен, бросились заправляться по старым тарифам ночью. По их словам, на АЗС были большие очереди. Некоторые автозаправки и вовсе закрылись до утра, чтобы продать топливо уже по новым расценкам.

Эксперты рассказали, что следом в государстве подорожает буквально все — в том числе и туристические услуги. Стоит ожидать роста цен на продукты, такси, прогулки на лодках, добавили они. Согласно предварительным оценкам, траты путешественников вырастут в среднем на 15-20 процентов.

В начале марта туристы в Таиланде бросились скупать бензин из-за слухов о его подорожании. На курорте Пхукет люди выстроились в очереди на заправках.

