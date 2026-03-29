Сирия закрыла воздушное пространство для всех несогласованных полетов

Власти Сирии закрыли воздушное пространство для всех полетов, кроме заранее согласованных с контролирующим органом гражданской авиации. Об этом ТАСС сообщил источник из диспетчерской службы, отвечающей за авиатрафик над Арабской Республикой.

Неодобренные перелеты над страной запрещены до 21:00 по всемирному времени 30 марта (00:00 по московскому времени 31 марта).

Собеседник ТАСС напомнил, что ранее Сирия разрешила обслуживание пассажирских рейсов в аэропорту города Алеппо. Для них установили три коридора: два до турецкой границы и один до Средиземного моря. Один коридор предоставили для ограниченного транзита самолетов в третьи страны.

Ранее сообщалось, что в Бахрейне и Кувейте продлили закрытие воздушного пространства. Уточнялось, что соответствующий режим был введен 28 февраля из-за обострения военного конфликта на Ближнем Востоке.