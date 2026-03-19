11:49, 19 марта 2026Путешествия

Страны Ближнего Востока продлили закрытие воздушного пространства

Страны Ближнего Востока продлили закрытие воздушного пространства
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Власти двух стран Ближнего Востока вновь продлили закрытие воздушного пространства для самолетов — речь идет о Бахрейне и Кувейте. Об этом рассказал в беседе с ТАСС источник в авиадиспетчерских службах региона.

Уточняется, что соответствующий режим был введен 28 февраля из-за обострения военного конфликта на Ближнем Востоке. Его продление будет действовать еще минимум 12 часов — до 19:00 19 марта по московскому времени.

Кроме того, остается закрытым небо над Ираном и Ираком, частично открыто воздушное пространство ОАЭ, Катара и Сирии.

Ранее стало известно, что из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вывезли всех организованных российских отдыхающих. Процесс занял 2,5 недели. Известно, что мировой туризм начал терять из-за конфликта на Ближнем Востоке по 600 миллионов долларов в день. Кроме того, траты путешественников в регионе снизились на сотни миллионов долларов.

