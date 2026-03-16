Из ОАЭ вывезли всех организованных российских туристов

АТОР: Все организованные туристы из России покинули ОАЭ 15 марта

Из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) 15 марта вывезли всех организованных российских туристов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Речь идет о клиентах компаний FUN&SUN, «Интурист», Anex, Coral Travel и других крупных туристических организаций. Уточняется, что некоторые пакетные путешественники из России покинули Эмираты еще 12 марта. Процесс занял 2,5 недели — отдыхающих возвращали плановыми и дополнительными рейсами.

«Есть туристы, которые продлили проживание и поменяли билеты на более поздние даты. Но подавляющее большинство — около 99 процентов — мы вывезли», — заявили в одной из фирм. Кроме того, сообщается, что продажи туров по ближневосточным направлениям все еще приостановлены.

Ранее стало известно, что мировой туризм начал терять из-за конфликта на Ближнем Востоке по 600 миллионов долларов в день. Кроме того, траты путешественников в регионе снизились на сотни миллионов долларов.