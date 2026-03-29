Спасение россиянами тонущих в Дагестане животных попало на видео

Жители Дагестана спасли тонущих из-за наводнения в регионе собак и кота

Телеканал 360.ru опубликовал кадры спасения россиянами тонущих в Дагестане животных. Видео размещены в Telegram-канале издания.

Местные жители заметили в приюте собак, которые оказались заперты и не могли самостоятельно выбраться во время наводнения. Неравнодушные смогли освободить животных. Кроме того, мужчины заметили тонущего рыжего кота и вынесли его на руках на сушу. Данный момент также попал в размещенные ролики.

Известно, что уже вторые сутки упомянутый регион переполнен водой из-за чрезмерных осадков. Нескольким тысячам человек понадобилась эыакуация из затопленных домов.

Ранее в Чечне ввели режим ЧС из-за ливней. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Рамзан Кадыров.