В российской республике ввели режим ЧС из-за ливней

В Чечне ввели режим ЧС из-за ливней

На территории Чеченской Республики ввели режим ЧС из-за непогоды. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Рамзан Кадыров. Режим ЧС был объявлен из-за ливней для защиты населения и ликвидации последствий непогоды.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Махачкале из-за сильных ливней. Проблемы из-за экстремальных дождей возникли не только в столице Дагестана, где произошло подтопление около 20 частных домовладений, но и в других частях республики.