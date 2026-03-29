ЦАХАЛ заявил о новой волне иранских ракет

18:34, 29 марта 2026

ЦАХАЛ: Иран начал новый запуск ракет в направлении Израиля
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Иран начал новый запуск ракет в направлении Израиля, Тель-Авив пытается осуществить их перехват. Об этом сообщает Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ), передает РИА Новости.

«Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет, выпущенных из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы», — отметили в израильской армии.

Ранее Вооруженные силы (ВС) Ирана нанесли удар по связанному с военно-промышленным комплексом (ВПК) Израиля заводу. Также сообщалось о попадании ракеты Исламской Республики по территории завода в израильской Беэр-Шеве. Утверждается, что на территории объекта промышленности хранились опасные материалы.

29 марта официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что иранские боевые подразделения ждут начала наземной операции США и готовы дать отпор американским войскам, которые «станут хорошим кормом для акул Персидского залива».

