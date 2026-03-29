Иран ударил по объекту ВПК Израиля

ВС Ирана нанесли удар по связанному с военной промышленностью Израиля заводу

Вооруженные силы (ВС) Ирана нанесли удар по связанному с военно-промышленным комплексом (ВПК) Израиля заводу. Об этом сообщает иранское агентство Fars в Telegram.

«Этот удар — предупреждение сионистскому режиму [о последствиях] атак на заводы и промышленность Ирана», — говорится в сообщении.

Агентство также сообщило о попадании ракеты ВС Ирана по территории завода в израильской Беэр-Шеве. Утверждается, что на территории объекта промышленности хранились опасные материалы.

Ранее официальный представитель центрального штаба военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари захотел накормить акул американскими военными. По его словам, иранские боевые подразделения ждут начала наземной операции США и готовы дать отпор американским войскам.