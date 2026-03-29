В Британии мужчина въехал в толпу людей

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:48, 29 марта 2026Мир

В Великобритании мужчина въехал в толпу людей, есть пострадавшие
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Temilade Adelaja / Reuters

В городе Дерби в Великобритании мужчина въехал в толпу людей в центре города. Об этом сообщает городская полиция.

«Инцидент с участием черного автомобиля Suzuki Swift произошел сегодня около 21:30 на улице Фрайар Гейт», — указано в сообщении.

В результате инцидента несколько человек пострадали, некоторые получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Полиция задержала подозреваемого в наезде 30-летнего мужчину.

Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес увидел связь между попыткой взрыва в Париже и войны США и Израиля с Ираном. Министр указал на связь произошедшего в Париже с инцидентами в Нидерландах, Бельгии и Великобритании, однако не уточнил, о каких именно происшествиях идет речь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok