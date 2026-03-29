В Британии мужчина въехал в толпу людей

В Великобритании мужчина въехал в толпу людей, есть пострадавшие

В городе Дерби в Великобритании мужчина въехал в толпу людей в центре города. Об этом сообщает городская полиция.

«Инцидент с участием черного автомобиля Suzuki Swift произошел сегодня около 21:30 на улице Фрайар Гейт», — указано в сообщении.

В результате инцидента несколько человек пострадали, некоторые получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Полиция задержала подозреваемого в наезде 30-летнего мужчину.

Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес увидел связь между попыткой взрыва в Париже и войны США и Израиля с Ираном. Министр указал на связь произошедшего в Париже с инцидентами в Нидерландах, Бельгии и Великобритании, однако не уточнил, о каких именно происшествиях идет речь.