02:28, 29 марта 2026Мир

В Германии обратились к Орбану с дерзким предложением по Украине

Нимайер: Венгрия может направить газ в Германию, а не на Украину
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Будапешту стоило бы поставлять газ в Германию, поскольку Венгрия все равно решила не направлять топливо на Украину. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, сообщает РИА Новости.

«Если не будет возможности хранить весь газ в Венгрии, он [премьер-министр Венгрии Виктор Орбан] мог бы направить его в Германию», — сказал Нимайер. Он также подчеркнул, что немецкое правительство наверняка испытало бы радость от такого шага.

По словам главы организации, Берлин сейчас находится в стадии серьезного энергетического кризиса и нуждается в топливе. Высказывая свое мнение, собеседник добавил, что венгерскому лидеру необходимо полностью прекратить поставку газа на Украину и вместо этого отправлять его в Германию.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто признался, что Киев ежедневно шантажирует их государство и склоняет ее к участию в военном конфликте. «Сейчас происходит более жестокое, открытое и бесстыдное вмешательство спецслужб в венгерский избирательный процесс, чем когда-либо прежде», — указал дипломат.

