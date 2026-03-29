06:41, 29 марта 2026Россия

В Кремле высказались о темпах восстановления отношений с США

Песков: Россия готова развивать отношения настолько быстро, насколько готовы США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress

Россия готова развивать отношения с Соединенными Штатами настолько глубоко и быстро, насколько готова американская сторона. Таким образом о темпах восстановления отношений Москвы и Вашингтона высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«В любом случае это внесет большой вклад в оживление всего комплекса двусторонних отношений. Если американская сторона на это будет готова и согласна», — заявил он, комментируя визит российских парламентариев в Штаты и прошедшие там встречи.

Как указал Песков, Кремль рассчитывает, что контакты между российскими и американскими парламентариями продолжатся и будут более содержательными.

Ранее он заявил, что визит российских парламентариев в США несет много пользы. Песков также добавил, что президенту РФ Владимиру Путину будет предоставлена вся информация о контактах, которые имели место.

