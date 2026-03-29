Спецслужбы Соединенных Штатов в последнее время стали активнее «охотиться» на россиян. Об этом предупредили в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ.
Во внешнеполитическом ведомстве указали на рост угрозы задержаний и арестов граждан в третьих странах по запросам американских спецслужб, которые активизировали «охоту» за россиянами по всему миру.
В СВР рассказали о попытках США вербовать россиян
Центральное разведуправление (ЦРУ) США пытается вербовать граждан РФ с помощью примитивных видеороликов в интернете. Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
В ведомстве назвали неуклюжими и тщетными попытки американской разведки, которая использует ролики о России в духе «голливудской киноклюквы». В СВР обратились с призывом к американскому народу, для которого важны идеалы свободы и любви к Родине, не забывать историю совместной борьбы с нацизмом.
В 2023 году ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян. В нем был размещен видеоролик на русском языке длительностью около двух минут. Его персонажи — госслужащие или люди, которые имеют доступ к неким документам, в роликах и постах также содержались различные инструкции. Тем, кто имел доступ к информации «об экономике или высшем руководстве Российской Федерации», предлагали посотрудничать с Центральным разведуправлением.
Директор Национальной разведки США заявила о попытке свержения правительства России
Занимающая в настоящее время пост директора Национальной разведки США Тулси Габбард в 2017 году рассказывала, что американские политики планировали свергнуть правительство России.
Исторически США всегда хотели, чтобы Россия была бедной страной
Утверждается, что Габбард жаловалась на «враждебность» Соединенных Штатов по отношению к президенту России Владимиру Путину. Помимо это, глава Нацразведки США осуждала американские санкции.