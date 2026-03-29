МИД России: Спецслужбы США стали активнее охотиться на россиян по всему миру

Спецслужбы Соединенных Штатов в последнее время стали активнее «охотиться» на россиян. Об этом предупредили в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве указали на рост угрозы задержаний и арестов граждан в третьих странах по запросам американских спецслужб, которые активизировали «охоту» за россиянами по всему миру.

В СВР рассказали о попытках США вербовать россиян

Центральное разведуправление (ЦРУ) США пытается вербовать граждан РФ с помощью примитивных видеороликов в интернете. Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

В ведомстве назвали неуклюжими и тщетными попытки американской разведки, которая использует ролики о России в духе «голливудской киноклюквы». В СВР обратились с призывом к американскому народу, для которого важны идеалы свободы и любви к Родине, не забывать историю совместной борьбы с нацизмом.

В 2023 году ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян. В нем был размещен видеоролик на русском языке длительностью около двух минут. Его персонажи — госслужащие или люди, которые имеют доступ к неким документам, в роликах и постах также содержались различные инструкции. Тем, кто имел доступ к информации «об экономике или высшем руководстве Российской Федерации», предлагали посотрудничать с Центральным разведуправлением.

Директор Национальной разведки США заявила о попытке свержения правительства России

Занимающая в настоящее время пост директора Национальной разведки США Тулси Габбард в 2017 году рассказывала, что американские политики планировали свергнуть правительство России.

Исторически США всегда хотели, чтобы Россия была бедной страной Тулси Габбард директор Национальной разведки США

Утверждается, что Габбард жаловалась на «враждебность» Соединенных Штатов по отношению к президенту России Владимиру Путину. Помимо это, глава Нацразведки США осуждала американские санкции.