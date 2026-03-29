В руках россиянина взорвалась найденная коробка

09:52, 29 марта 2026

Губернатор Хинштейн: Житель Курской области погиб из-за взрыва найденной коробки
Юлия Юткина
Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Курской области два местных жителя пострадали из-за взрыва подозрительной коробки. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

В селе Волоконск Большесолдатского района двое мужчин нашли коробку и решили открыть ее. Внутри нее оказалось взрывное устройство. Оно сдетонировало в руках одного из них.

В результате 51-летний получил смертельные травмы, а 63-летний — акубаротравму и осколочное ранение левой руки. Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу.

Ранее сообщалось, что подростку в Подмосковье оторвало пальцы в результате взрыва коробки, которую он поднял с земли. Инцидент произошел на улице Владлена Татарского в поселке Мирный в Люберцах.

