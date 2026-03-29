Риттер: Россия успешно подавляет западное оружие ВСУ высокоточными средствами

Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер заявил, что ВС России добились большого успеха в борьбе с поставляемым Украине западным оружием с помощью собственных дальнобойных высокоточных средств. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в отличие от России, Соединенные Штаты не добились никакого успеха на Ближнем Востоке. «Долгое время мы хвастались, что наше оружие лучше российского. Может быть. Но результаты, похоже, этого не подтверждают», — сказал он.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный оповестил о скором появлении нового оружия в ВСУ. Он уточнил, что разработкой линейки под названием Sparta занимается немецкая компания Quantum Systems. Репортер подчеркнул, что характеристики нового дрона превосходят возможности текущих моделей, которые используются в зоне боевых действий.