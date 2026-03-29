В США сделали неожиданное признание о конфликте с Ираном

Миршаймер: США придется пойти на уступки Ирану, он в более выгодной позиции

У Ирана есть преимущества перед США, из-за которых американскому президенту Дональду Трампу придется пойти на уступки. Такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

Как утверждает эксперт, для того, чтобы избежать катастрофы в мировой экономике, Трампу необходимо обеспечить большое количество нефти на глобальном рынке. «Именно поэтому он снял экономические санкции с россиян. (...) Мы сняли санкции с иранцев. Мы не можем атаковать иранскую нефть и разрушить их энергетическую инфраструктуру. Это значит, что иранцы имеют огромные рычаги влияния на нас», — пояснил он.

Иран находится в гораздо более выгодной позиции, чем США, признался Миршаймер. По словам профессора, у Тегерана есть личная заинтересованность в том, чтобы затягивать конфликт, поскольку чем дольше он это делает, тем в большее отчаяние впадает Трамп. Это, в свою очередь, предоставляет Ирану еще больше рычагов влияния. «То, что действительно заставит президента Трампа уступить по‑крупному, произойдет, когда он поймет: если он не изменит курс, "Титаник" врежется в айсберг», — предрек эксперт.

Ранее экс-советник Трампа и бывший директор Совета национальной безопасности США по исламским странам Нейт Суонсон рассказал, что конфликт Соединенных Штатов и Ирана не закончится быстро. По его словам, иррациональная уверенность обеих сторон в своих силах вызывает беспокойство.