ВС России ударили по базе ВСУ с самолетами НАТО

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по складам украинской авиабазы в Хмельницкой области, где базировались поставленные странами НАТО самолеты F-16 и Mirage. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Поздно вечером 28 марта нанесен удар по авиабазе в районе Староконстантинова Хмельницкой области. По поступающей информации, отработали по защищенным объектам — подземной инфраструктуре, включая арочные укрытия со складами и укрепленный бункер, связанный с управлением авиацией», — отметил он.

Лебедев добавил, что после первого удара на военном объекте Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошла повторная детонация складов.

21 марта координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил об «очень хорошем прилете» по воинской части ВСУ в пригороде Запорожья Балабино. Он добавил, что было зафиксировано также движение вертолетов, вероятно, производилась эвакуация.