13:27, 29 марта 2026Бывший СССР

ВС России ударили по центру подготовки элитного батальона ВСУ

ВС России ударили по центру подготовки батальона «Птицы Мадьяра»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России ударили по центру подготовки украинского элитного батальона «Птицы Мадьяра». Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Утром около 06:30 зафиксирован удар по авиабазе в Озерном Житомирской области. Атака пришлась на объект, который сочетает в себе сразу две функции: боевую авиационную площадку и центр подготовки кадров», — рассказал он.

Лебедев также подчеркнул, что на этом военном объекте находились французы для обслуживания истребителей Mirage.

Ранее он заявил, что Вооруженные силы России нанесли удар по складам украинской авиабазы в Хмельницкой области, где базировались поставленные странами НАТО самолеты F-16 и Mirage. Подпольщик добавил, что после первого удара на военном объекте Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошла повторная детонация складов.

