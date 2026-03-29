ВС России ударили по центру подготовки батальона «Птицы Мадьяра»

Вооруженные силы (ВС) России ударили по центру подготовки украинского элитного батальона «Птицы Мадьяра». Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Утром около 06:30 зафиксирован удар по авиабазе в Озерном Житомирской области. Атака пришлась на объект, который сочетает в себе сразу две функции: боевую авиационную площадку и центр подготовки кадров», — рассказал он.

Лебедев также подчеркнул, что на этом военном объекте находились французы для обслуживания истребителей Mirage.

Ранее он заявил, что Вооруженные силы России нанесли удар по складам украинской авиабазы в Хмельницкой области, где базировались поставленные странами НАТО самолеты F-16 и Mirage. Подпольщик добавил, что после первого удара на военном объекте Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошла повторная детонация складов.