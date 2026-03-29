Зеленский раскрыл число ударов ВС России по Украине за неделю

Зеленский: ВС РФ атаковали Украину 3000 БПЛА за неделю

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл число ударов Вооруженных сил России (ВС РФ) по Украине за неделю. Информация опубликована в его Telegram-канале.

По данным украинского лидера, за минувшие семь дней российские военные атаковали Украину 3000 ударных БПЛА, что почти в два раза больше, чем в среднем в марте. «Также Россия применила 1450 управляемых авиационных бомб и 40 ракет разных типов», — добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что эта цифра больше, чем во все другие недели с начала 2026 года, за исключением пиковой в конце января, когда ВС РФ выпустили около 6000 дронов по Украине.

