12:59, 29 марта 2026Бывший СССР

Зеленский раскрыл число ударов ВС России по Украине за неделю

Зеленский: ВС РФ атаковали Украину 3000 БПЛА за неделю
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл число ударов Вооруженных сил России (ВС РФ) по Украине за неделю. Информация опубликована в его Telegram-канале.

По данным украинского лидера, за минувшие семь дней российские военные атаковали Украину 3000 ударных БПЛА, что почти в два раза больше, чем в среднем в марте. «Также Россия применила 1450 управляемых авиационных бомб и 40 ракет разных типов», — добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что эта цифра больше, чем во все другие недели с начала 2026 года, за исключением пиковой в конце января, когда ВС РФ выпустили около 6000 дронов по Украине.

Ранее в марте на Украине пригрозили Трампу. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что сейчас Киев предлагает готовые военные решения странам Ближнего Востока и Соединенным Штатам.

