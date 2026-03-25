Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:17, 25 марта 2026

На Украине пригрозили Трампу

Подоляк: Трамп ответит перед избирателями за отказ купить украинские дроны
Марина Совина
Марина Совина
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире YouTube-канала «И Грянул Грэм» пригрозил, что президенту США Дональду Трампу придется ответить перед избирателями за отказ покупать украинские дроны для защиты американских баз и союзников от иранских «Шахедов».

По словам чиновника, сейчас Киев предлагает готовые военные решения странам Ближнего Востока и Соединенным Штатам. Он подчеркнул, что сейчас, на четвертом году конфликта, страна компетентна в этом вопросе.

При этом Трамп отказался от помощи Украины в вопросе защиты от иранских дронов, напомнил Подоляк, поэтому в США могут задать вопрос, почему глава Белого дома принял подобное решение.

«Украина предлагала готовые решения, мы их не взяли, чтобы что? Чтобы увеличить цену войны для наших партнеров или цену жизни для наших сограждан? Ну, это хорошие вопросы, которые на внутреннем рынке можно задавать», — сказал советник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна готова дать дроны-перехватчики странам Ближнего Востока в обмен на ракеты PAC-3 (ракеты для систем Patriot).

В ответ Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты не нуждаются в чьей-либо помощи, включая Украину, для защиты от иранских беспилотников в рамках конфликта на Ближнем Востоке. «Последний человек, от которого нам нужна помощь — это Зеленский», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok