Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:06, 29 марта 2026Россия

Жителей российского региона начали эвакуировать из-за подтопления

В селе Адильотар Дагестана началась эвакуация из-за подтопления более 460 домов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Более 460 оказались подтоплены в селе Адильотар, расположенном в Хасавюртовском районе Дагестана. Началась эвакуация населения, о чем рассказал врио главы района Багаутдин Мамаев, его слова приводят в Telegram-канале администрации района.

Наиболее тяжелая обстановка сложилась в поселении Адильотар. «На сегодняшний момент 468 домов подтоплено, идет эвакуация населения полностью», — пояснил чиновник, подчеркнув, что людей вывозят на УАЗах и КАМАЗах.

Сейчас развернуты три пункта временного размещения. Впрочем, как отмечает Мамаев, они пустуют, поскольку все поселились у родственников.

При этом из больницы Ботаюрт были эвакуированы 43 пациента – шестерых доставили в горбольницу Хасавюрта, остальных развезли по домам.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что около 110 тысяч жителей Дагестана остаются без света из-за подтоплений. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД сделали заявление из-за действий спецслужб США. На россиян активизировали «охоту» по всему миру

    Раненых утку и сову спасли в Москве

    Пленный рассказал о массовой гибели пропавших без вести солдат ВСУ

    В Германии назвали условие потери власти Мерцем

    Инвестор раскрыла ведущие к переплате по кредитным картам уловки банка

    Садовник предупредил о типичных ошибках при первых посадках в марте

    Раскрыт план НАТО по нападению на Россию

    Путешественник Федор Конюхов вернулся в Москву из Антарктиды

    Жителей российского региона начали эвакуировать из-за подтопления

    В Британии мужчина въехал в толпу людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok