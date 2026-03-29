Жителей российского региона начали эвакуировать из-за подтопления

В селе Адильотар Дагестана началась эвакуация из-за подтопления более 460 домов

Более 460 оказались подтоплены в селе Адильотар, расположенном в Хасавюртовском районе Дагестана. Началась эвакуация населения, о чем рассказал врио главы района Багаутдин Мамаев, его слова приводят в Telegram-канале администрации района.

Наиболее тяжелая обстановка сложилась в поселении Адильотар. «На сегодняшний момент 468 домов подтоплено, идет эвакуация населения полностью», — пояснил чиновник, подчеркнув, что людей вывозят на УАЗах и КАМАЗах.

Сейчас развернуты три пункта временного размещения. Впрочем, как отмечает Мамаев, они пустуют, поскольку все поселились у родственников.

При этом из больницы Ботаюрт были эвакуированы 43 пациента – шестерых доставили в горбольницу Хасавюрта, остальных развезли по домам.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что около 110 тысяч жителей Дагестана остаются без света из-за подтоплений. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы.