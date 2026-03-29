Более 100 тысяч жителей российского региона остались без света из-за ливней

Меликов: Около 110 тысяч жителей Дагестана остаются без света из-за подтоплений

На фоне обильных дождей около 110 тысяч жителей Дагестана остаются без электричества. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

По его словам, аварийно-восстановительные работы сейчас продолжаются. Уточняется, что из более чем 500 тысяч абонентов, лишившихся света в результате разгула стихии, неподключенными остались около 110 тысяч.

Ключевой проблемой для подачи энергоснабжения стали масштабные подтопления. В частности, это касается Махачкалы и Хасавюрта, уточнил Меликов.

В Махачкале подтопленными оказались три основных центра питания, в настоящий момент идет подготовка для откачки воды. Как отметил глава Дагестана, работы ведутся в круглосуточном режиме.

«Мы вновь убедились, что у нас есть надежные друзья, готовые оказать помощь. Мне звонили глава Чечни Рамзан Ахматович Кадыров, руководитель РСО-Алания Сергей Иванович Меняйло и глава КЧР Рашид Бориспиевич Темрезов», — добавил чиновник, подчеркнув желание соседних республик поддержать регион для ликвидации последствий ЧС.

Ранее сообщалось, что в Дагестане пассажиров поездов перевезут на автобусах из-за ливней.