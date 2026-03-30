Грузовик с 12 тоннами шоколадных батончиков KitKat угнали неизвестные

Неизвестные украли 12 тонн батончиков KitKat по пути из Италии в Польшу

Неизвестные похитили 12 тонн шоколадных батончиков KitKat, которые перевозили из Италии в Польшу. Об этом сообщает New York Times.

Грузовик с 413 793 батончиками новой линейки шоколада исчез на маршруте в Европе. Партию перевозили с завода в логистический центр, маршрут составлял около 1,2–1,3 тысячи километров. В компании Nestlé подтвердили, что фура была украдена. О пострадавших в ходе ограбления не сообщается.

Украденные батончики были произведены в рамках специальной серии: KitKat стал официальным партнером «Формулы-1» в прошлом году, и похищенный груз, предположительно, включал новинки — первый в истории шоколадный болид и плитки Chunky с логотипом чемпионата. В компании с иронией отреагировали на произошедшее. «Мы всегда призывали людей делать перерыв (break) с KitKat, но, похоже, воры восприняли это слишком буквально и совершили побег (break) более чем с 12 тоннами нашего шоколада», — заявил представитель бренда.

Расследование продолжается. В компании отметили, что кражи грузов становятся все более изощренными, и решили предать случай огласке, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Украденный шоколад будут отслеживать по уникальному коду на каждой упаковке. При поступлении в продажу продавцы смогут понять, что к ним попали батончики из той самой партии.

Ранее сообщалось, что у ведущей британской компании по продаже сыра украли 950 головок чеддера — 22 тонны отборного ремесленного сыра. Одного подозреваемого уже арестовали.