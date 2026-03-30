Бельгия поддержала европейскую миссию в Ормузском проливе

Бельгия присоединилась к коалиции по защите судоходства в Ормузском проливе

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о вступлении страны в «коалицию желающих» для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе. Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Бельгия присоединится к коалиции желающих, чтобы гарантировать свободный морской проход через Ормузский пролив», — написал Франкен. По его словам, Брюссель будет работать вместе с Францией и другими партнерами для достижения этой цели, как только позволят условия в регионе.

Министр подчеркнул, что свобода судоходства имеет решающее значение для безопасности и экономической стабильности.

Ранее член комитета парламента Ирана по нацбезопасности Боруджерди заявил, что проход через заблокированный Ормузский пролив будет платным для судов. По его словам, Иран в настоящее время полностью контролирует пролив.