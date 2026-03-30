14:41, 30 марта 2026Мир

Бельгия поддержала европейскую миссию в Ормузском проливе

Бельгия присоединилась к коалиции по защите судоходства в Ормузском проливе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о вступлении страны в «коалицию желающих» для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе. Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Бельгия присоединится к коалиции желающих, чтобы гарантировать свободный морской проход через Ормузский пролив», — написал Франкен. По его словам, Брюссель будет работать вместе с Францией и другими партнерами для достижения этой цели, как только позволят условия в регионе.

Министр подчеркнул, что свобода судоходства имеет решающее значение для безопасности и экономической стабильности.

Ранее член комитета парламента Ирана по нацбезопасности Боруджерди заявил, что проход через заблокированный Ормузский пролив будет платным для судов. По его словам, Иран в настоящее время полностью контролирует пролив.

    Последние новости

    «Это создаст проблемы». В Европе говорят о планах общей мобилизации в России. Кремль сделал заявление

    Названы округа Подмосковья с наибольшим риском подтоплений в половодье

    Пьяный водитель промчался на машине через ворота аэропорта и попытался сесть в самолет

    Отмечена новая тенденция в ударах ВСУ по промышленности России

    ФСБ нашла склады бактериологического оружия на освобожденной территории ДНР

    Автомобильные продажи в России установили рекорд

    Рэпера Ганвеста призвали признать иноагентом

    В столице иностранец изнасиловал девушку в ее гараже

    Венгрия сделала заявление о подготовке ЕС к победе Орбана

    Главному конкуренту доллара предсказали худшие показатели

    Все новости
