В России стартовал сезон цветения

Пульмонолог Коловая: В Москве уже зацвели ольха и орешник

В России наступил сезон цветения. Об этом в беседе с РИА Новости предупредила пульмонолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Наталья Коповая.

Вместе с началом цветения стартует и начало поллиноза — сезонной аллергии. От аллергии страдает порядка 30 процентов населения планеты, напоминает врач. В частности, во второй декаде марта в Москве начинает цвести ольха и орешник, пыльца которых, мелкая и летучая, является мощным аллергеном и легко распространяется на десятки километров. Цветение продолжится около 20-25 дней и завершатся к середине апреля. Однако на этом мучения аллергиков не закончатся — первая волна аллергического сезона уступит место второй, более сильной, подчеркивает Коповая.

Ранее врач дала эффективный совет по борьбе с весенней аллергией. В пик сезона цветения людям, страдающим аллергией, стоит держать окна в квартире и автомобиле закрытыми и использовать системы кондиционирования с фильтрами HEPA. Возвращаясь домой, аллергикам рекомендуется принять душ, промыть нос солевыми растворами и сменить одежду.