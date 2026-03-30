Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:17, 30 марта 2026Экономика

В России стартовал сезон цветения

Пульмонолог Коловая: В Москве уже зацвели ольха и орешник
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В России наступил сезон цветения. Об этом в беседе с РИА Новости предупредила пульмонолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Наталья Коповая.

Вместе с началом цветения стартует и начало поллиноза — сезонной аллергии. От аллергии страдает порядка 30 процентов населения планеты, напоминает врач. В частности, во второй декаде марта в Москве начинает цвести ольха и орешник, пыльца которых, мелкая и летучая, является мощным аллергеном и легко распространяется на десятки километров. Цветение продолжится около 20-25 дней и завершатся к середине апреля. Однако на этом мучения аллергиков не закончатся — первая волна аллергического сезона уступит место второй, более сильной, подчеркивает Коповая.

Ранее врач дала эффективный совет по борьбе с весенней аллергией. В пик сезона цветения людям, страдающим аллергией, стоит держать окна в квартире и автомобиле закрытыми и использовать системы кондиционирования с фильтрами HEPA. Возвращаясь домой, аллергикам рекомендуется принять душ, промыть нос солевыми растворами и сменить одежду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это создаст проблемы». В Европе говорят о планах общей мобилизации в России. Кремль сделал заявление

    Российский университет решил подзаработать на мигрантах

    Двигатель пассажирского самолета взорвался при взлете и попал на видео

    Доктор Мясников пожаловался на безумно злящие его вопросы

    Европейцы продлили антииранские санкции

    Бизнес в России возродил порядки из 90-х и приготовился к голодным временам

    Врач предупредила о неочевидной опасности лишнего веса

    Провернувший мошенническую схему с российскими курортами бывший чиновник узнал свою судьбу

    Россиянам назвали относительно законные варианты сэкономить при ввозе иномарки

    Звезде «Бригады» присвоили звание народной артистки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok