Десятки участков в российском регионе оказались подтоплены

В Новосибирской области подтопило 21 приусадебный участок

В Новосибирской области талые воды подтопили 21 приусадебный участок в девяти муниципальных образованиях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ГУ МЧС России по региону.

Кроме того, вода залила три подвала в многоквартирных домах. Подтопления произошли в Новосибирске, Краснозерском, Куйбышевском, Купинском, Кыштовском, Новосибирском, Тогучинском районах, а также в Татарском и Сузунском муниципальных округах.

Ситуация осложнилась в субботу, 28 марта, с приходом потепления. В ведомство поступило 44 обращения с просьбой помочь откачать воду. В понедельник, 30 марта, было зафиксировано два перелива воды через автодороги. В связи с наступлением весеннего паводка в регионе планируют ввести режим повышенной готовности.

