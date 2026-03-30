Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:29, 30 марта 2026Экономика

Десятки участков в российском регионе оказались подтоплены

В Новосибирской области подтопило 21 приусадебный участок
Александра Качан (Редактор)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

В Новосибирской области талые воды подтопили 21 приусадебный участок в девяти муниципальных образованиях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ГУ МЧС России по региону.

Кроме того, вода залила три подвала в многоквартирных домах. Подтопления произошли в Новосибирске, Краснозерском, Куйбышевском, Купинском, Кыштовском, Новосибирском, Тогучинском районах, а также в Татарском и Сузунском муниципальных округах.

Ситуация осложнилась в субботу, 28 марта, с приходом потепления. В ведомство поступило 44 обращения с просьбой помочь откачать воду. В понедельник, 30 марта, было зафиксировано два перелива воды через автодороги. В связи с наступлением весеннего паводка в регионе планируют ввести режим повышенной готовности.

Ранее жители затопленного паводком Братска устроили заплыв на сапбордах посреди города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok