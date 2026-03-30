18:05, 30 марта 2026

Директор детского сада украла 243 миллиона рублей ради походов на реслинг

Никита Савин
В США директор детского сада в Нью-Йорке украла около трех миллионов долларов (243,7 миллиона рублей) ради роскошного отдыха и походов на реслинг. Об этом пишет New York Post.

43-летнюю Мюриэл Мищак арестовали в среду, 25 марта, и обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств связи, отмывании похищенных средств и участии в финансовых операциях с полученным преступным путем имуществом. Гражданка Швейцарии долгие годы работала в дирекции немецкоязычного детского сада Kinderhaus Brooklyn в Бруклине. Ее официальная зарплата составляла около 40 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей) в год.

При этом с 2022 года Мищак стала регулярно ездить в роскошные отпуска с семьей и водить детей на матчи по реслингу промоушена World Wrestling Entertainment, который является крупнейшим в мире. Причем женщина покупала исключительно VIP-билеты, которые давали право прохода за кулисы шоу и общение со звездами реслинга. Кроме того, она снимала две квартиры в Нью-Йорке на общую сумму 36 тысяч долларов (2,9 миллиона рублей).

Когда владельцы детского сада поинтересовались, откуда у нее деньги на все эти развлечения и жилье при крайне маленькой по меркам Нью-Йорка зарплате, Мищак заявила, что является наследницей богатой швейцарской семьи и получает переводы от матери. Тем не менее коллеги инициировали проверку, которая выявила, что с января 2022-го по октябрь 2025 года женщина подделывала электронные бухгалтерские отчеты и переводила оплату за обучение детей на личный счет.

Оказалось, что Мищак потратила 650 тысяч долларов (52 миллиона рублей) на поездки и развлечения, 150 тысяч долларов (12 миллионов рублей) на доставку еды и еще многие сотни тысяч долларов на предметы роскоши. После ареста женщину выпустили под залог. Дата следующего судебного заседания пока неизвестна.

Ранее в США под суд попал католический священник, который украл у своего прихода 40 тысяч долларов. Эти деньги он потратил на мобильные игры Candy Crush и Mario Kart.

