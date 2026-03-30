В ДНР заявили о желании ВСУ затянуть восстановление канала Северский Донец — Донбасс

Пушилин: ВСУ хотят затянуть восстановление канала Северский Донец — Донбасс

Минируя канал Северский Донец — Донбасс, Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят затянуть будущие восстановительные работы по водоснабжению. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает издание «Вести».

По его словам, украинские войска хотят нанести дополнительный ущерб жителям крупных городов республики.

«Противник действует такими методами, пытаясь навредить уже после того, как данная территория будет освобождена», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что ВСУ масштабно заминировали канал Северский Донец — Донбасс.