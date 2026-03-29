09:44, 29 марта 2026

ВСУ провели масштабное минирование канала Северский Донец — Донбасс

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины провели минирование канала Северский Донец — Донбасс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

В публикации говорится, что противник готовится встречать российских военнослужащих у канала Северский Донец — Донбасс.

«По имеющейся информации, он провел масштабное минирование канала и прилегающей территории», — пишет СМИ.

Ранее Вооруженные силы Украины бежали из села Графское в Харьковской области по льду Северского Донца. Об этом заявили в российских силовых структурах.

