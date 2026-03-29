Вооруженные силы Украины провели минирование канала Северский Донец — Донбасс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
В публикации говорится, что противник готовится встречать российских военнослужащих у канала Северский Донец — Донбасс.
«По имеющейся информации, он провел масштабное минирование канала и прилегающей территории», — пишет СМИ.
Ранее Вооруженные силы Украины бежали из села Графское в Харьковской области по льду Северского Донца. Об этом заявили в российских силовых структурах.