ТАСС: ВСУ масштабно заминировали канал Северский Донец — Донбасс

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Вооруженные силы Украины провели минирование канала Северский Донец — Донбасс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

В публикации говорится, что противник готовится встречать российских военнослужащих у канала Северский Донец — Донбасс.

«По имеющейся информации, он провел масштабное минирование канала и прилегающей территории», — пишет СМИ.

Ранее Вооруженные силы Украины бежали из села Графское в Харьковской области по льду Северского Донца. Об этом заявили в российских силовых структурах.