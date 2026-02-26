Реклама

09:10, 26 февраля 2026Бывший СССР

Бегство ВСУ в Харьковской области до наступления весны объяснили

ТАСС: ВСУ бежали из Графского по льду Северского Донца до наступления весны
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бежали из села Графское в Харьковской области по льду Северского Донца. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«С наступлением весны они такого сделать бы не смогли и, вероятнее всего, оказались бы в котле», — объяснил собеседник агентства.

О взятии армией РФ Графского стало известно 25 февраля. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ранее ВС России уничтожили взвод ВСУ в Харьковской области одним снарядом. Для этого была применена российская реактивная система залпового огня «Торнадо-С».

