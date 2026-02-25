Реклама

Россия
12:29, 25 февраля 2026Россия

Армия России заняла населенный пункт в Харьковской области

Минобороны России заявило о контроле над селом Графское в Харьковской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Российская армия взяла под контроль Графское в Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт заняли подразделения российской группировки войск «Север». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), трех бригад Нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Нестерное, Циркуны, Каменная Яруга, Ольшаны, Жовтневое, Мартовое и Веселое Харьковской области, а также Михайловка, Кондратовка, Угроеды и Мирополье Сумской.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки более 220 военнослужащих, 11 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS производства США и 3 орудия полевой артиллерии, в том числе американскую гаубицу М777. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Ранее ведомство отчиталось, что группировка войск «Восток» в ходе наступления заняла Риздвянку в Запорожской области. До этого сообщалось, что бойцы «Севера» заняли Харьковку в Сумской области.

