ВС России уничтожили взвод ВСУ в Харьковской области одним ударом «Торнадо-С»

Российские военные уничтожили взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области одним ударом. Об этом заявил командир расчета группировки войск «Север» с позывным Москва, передает РИА Новости.

«Была обработана цель — скопление личного состава в укрытии. Расчетом БПЛА было обнаружено до взвода националистов. Дождались пока они [соберутся] в одном здании», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что для поражения взвода ВСУ Вооруженные силы (ВС) России применили один снаряд российской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С».

Ранее стало известно, что российский «Торнадо-С» оборудовали спутниковой системой ГЛОНАСС. Об этом сообщили в Минобороны РФ.