00:44, 30 марта 2026Россия

Двое детей пострадали при ударе ВСУ по жилому дому в Краснодаре

При ударе ВСУ по жилому дому в Краснодаре пострадали двое детей и один взрослый
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Три человека пострадали при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоэтажному жилому дому в Краснодаре. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

По его данным, травмы в результате атаки получили двое детей и один взрослый. Им оказали помощь на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Краснодаре. В результате оказались повреждены минимум три квартиры, а также пять автомобилей, которые были припаркованы рядом с домом.

