Двое детей пострадали при ударе ВСУ по жилому дому в Краснодаре

Три человека пострадали при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоэтажному жилому дому в Краснодаре. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

По его данным, травмы в результате атаки получили двое детей и один взрослый. Им оказали помощь на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Краснодаре. В результате оказались повреждены минимум три квартиры, а также пять автомобилей, которые были припаркованы рядом с домом.