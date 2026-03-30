00:13, 30 марта 2026Россия

Украинский беспилотник врезался в жилую многоэтажку в российском городе

Shot: В Краснодаре беспилотник ВСУ врезался в жилой многоэтажный дом
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в многоэтажное жилое здание в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

«Около 40 минут назад [местные жители] слышали два-три взрыва. Очевидцы сообщают о яркой вспышке в одном из районов города», — говорится в сообщении. Уточняется, что в результате атаки в доме были выбиты стекла, повреждения получили как минимум три квартиры и около пяти автомобилей, которые были припаркованы рядом с домом.

Официальная информация о произошедшем пока не поступала, данные о пострадавших не приводятся.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что один человек стал жертвой удара ВСУ по Таганрогу. Еще один человек пострадал.

