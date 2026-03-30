16:52, 30 марта 2026

ЕС обвинили в помощи Украине в атаках на Россию

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andriy Dubchak / Frontliner / Getty Images

Власти Европейского союза (ЕС), вероятно, предоставляют Украине возможность осуществлять атаки на Россию с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из воздушного пространства стран союза. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в социальной сети X.

«Мы можем допустить, что власти в ЕС прекрасно осведомлены о таких атаках и предлагают свое воздушное пространство для ударов по РФ с разных позиций», — написал он.

По словам политика, в нормальных условиях дроны должны были быть сбиты немедленно, но им позволили летать над финским воздушным пространством. Он также назвал абсурдными обвинения в адрес России во вторжении украинских беспилотников в Финляндию.

Ранее стало известно, что власти Польши планируют внести в действующий закон об использовании Вооруженных сил за рубежом. Поправки позволят польским военным сбивать российские беспилотники в небе над Украиной и Белоруссией без одобрения НАТО и ЕС.

